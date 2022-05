Tensione sul Pnrr, Salvini punta il dito su Pd ed M5s

Ancora tensione nella maggioranza con un duro botta e risposta tra il leader dem e quello del Carroccio. "No" il governo non è a rischio per il ddl concorrenza secondo il segretario della Lega Matteo Salvini. "Il governo - ha detto a margine di un evento elettorale a Senago - rischia per i capricci del Pd sullo ius soli e il ddl Zan e dei 5stelle che non vuole i valorizzatori e dovrebbe venire in Lombardia a scuola di pulizia, ambiente e valorizzazione dei rifiuti". "Il governo rischia se ci sono persone strane che vogliono tener ferma l'Italia, noi la portiamo avanti. L'importante - ha aggiunto - è che nessuno cerchi di reintrodurre dalla finestra le tasse sulla casa che abbiamo fatto uscire dalla porta".

"L'opposizione che Salvini e la Lega stanno facendo, per quanto mi riguarda - attacca Letta - e lo dico con molta chiarezza e franchezza, ha superato il limite. Salvini che mette a rischio le risorse del Pnrr è incompatibile con il lavoro efficace e positivo dell'azione di Governo". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta a Catanzaro rispondendo ad una domanda sulla discussione in merito al Dl concorrenza.

"La Lega è al governo per tagliare tasse e burocrazia, e questo stiamo facendo; se altri hanno tempo da far perdere con legge elettorale, Ius Soli o Ddl Zan non aiutano l'Italia". Così fonti della Lega dopo le parole di Enrico Letta.