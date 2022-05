Indo-Pacifico, Biden lancia piano anti-Cina. La replica di Pechino: 'strategia destinata a fallire'

Il presidente Usa Joe Biden alza oggi dal Giappone il velo sull'Indo-Pacific Economic Framework (Ipef), l'ambizioso piano di investimenti e rafforzamento dei rapporti commerciali che farà aumentare la presenza Usa nell'area e getterà le basi del collegamento 'tra simili' nell'ottica del contenimento della Cina. "Ci saranno benefici economici concreti per i Paesi che vorranno partecipare", assicura Biden. Pechino parla invece di una "strategia destinata a fallire".

"Ci saranno benefici economici concreti per i Paesi che vorranno partecipare alla nuova alleanza economica nella regione Indo-Pacifico", ribadisce il presidente americano nell'incontro a Tokyo con il premier nipponico Fumio Kishida, a margine del summit bilaterale che precederà la riunione informale dei Quad con la partecipazione dei leader di India e Australia in calendario domani. Nella seconda e ultima tappa del suo viaggio in Asia, Biden ha ribadito che gli Usa sono determinati a difendere il Giappone, con il quale mantengono un'alleanza che considera la "pietra miliare" della pace e della stabilità nella regione

"La nuova piattaforma economica, sarà introdotta per ostacolare l'espansionismo della Cina, e porterà numerosi vantaggi per l'intera regione", ha aggiunto il presidente Usa a margine dell'incontro. All'inizio della riunione aperta alla stampa, Biden ha anche ringraziato il Giappone per essersi schierato con l'Occidente per preservare i valori democratici, assicurando l'applicazione di sanzioni a seguito dell'invasione della Russia in Ucraina.

Il premier Kishida ha auspicato una maggiore collaborazione tra i due Paesi per garantire la pace e la stabilità della regione Indo-Pacifico. "Ogni uso della forza per alterare l'ordine mondiale - ha continuato Kishida, non verrà tollerato".

Biden ha inoltre affermato che sta "considerando" l'abolizione di alcuni dazi commerciali sulla Cina, sottolineando che non sono state imposte dalla sua amministrazione. "Non abbiamo imposto nessuna di queste tariffe", ha risposto nella conferenza stampa congiunta a Tokyo con il premier nipponico. "La loro revoca è una misura in esame", ha aggiunto.

La strategia Indo-Pacifica degli Stati Uniti sulla formazione delle "piccole cricche in nome della libertà e dell'apertura" ha il solo scopo di contenere la Cina ed è destinata a fallire. Lo dice il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, aggiungendo che se l'Indo-Pacific Economic Framework (Ipef), l'ambizioso piano d'investimenti e rafforzamento dei rapporti commerciali nell'area che il presidente americano si appresta a lanciare oggi a Tokyo, "diventa uno strumento politico per gli Usa per salvaguardare la propria egemonia economica regionale ed escludere deliberatamente Paesi specifici, sarebbe su una strada sbagliata".

In conferenza stampa a Tokyo, BIden ha inoltre detto che gli Usa aiuterebbero Taiwan da un'invasione cinese.