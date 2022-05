Fan per Berlusconi davanti all'hotel, poi una pizza a cena

Saluti e cori per Silvio Berlusconi all'uscita dal Grand hotel Santa Lucia di Napoli, dove è alloggiato. Decine di persone con i cellulari in mano e intonando "Silvio Silvio" l'hanno salutato calorosamente. Con lui c'era la compagna Marta Fascina. Poi sono andati a mangiare da Sorbillo, pizzeria sul lungomare che gli ha preparato pizze personalizzate con i loro nomi scritti al centro. Secondo quanto si apprende, il presidente di Forza Italia potrebbe ripartire per Arcore domattina.

Bagno di folla a Napoli per Berlusconi, cori dei fan: 'Silvio, Silvio, sei unico'