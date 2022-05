"Io proporrò un orientamento di fondo, il Pd non è una caserma, c'è la libertà dei singoli che resta in una materia come questa". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, alla direzione del Pd, in corso al Nazareno. "Io penso che una vittoria dei sì aprirebbe più problemi di quanti ne risolverebbe. Gli interventi sono da fare in parlamento".