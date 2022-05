Giustizia: Letta, riforma non si fa coi referendum

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "Non è coi referendum che si fa una riforma complessiva". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, alla direzione del Pd, in corso al Nazareno. I referendum vengono da "proposte di sette consigli regionali del centrodestra", ha ricordato. Per Letta "la riforma Severino è da cambiare, il nostro impegno va in questa direzione, ma alcune fattispecie sono molto gravi e verrebbero travolte dall'approvazione dei referendum". (ANSA).