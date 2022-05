Ucraina: Guerini riferisce al Copasir

Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini riferirà oggi al Copasir sull'Ucraina. La lista delle armi da inviare all'Ucraina - ha sottolineato in mattinata il presidente dell'organismo parlamentare Adolfo Urso a SkyTg24 - "è opportuno che resti segreta per motivi di sicurezza nazionale, come deciso anche dagli altri Paesi nostri alleati". Il Parlamento, ricorda Urso, "ha approvato praticamente all'unanimità un provvedimento che autorizza il Governo alla cessione degli armamenti per l'intero 2022. Peraltro - aggiunge - il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha riferito in maniera tempestiva e esauriente al Copasir, e lo farà di nuovo oggi, sulla tipologia del materiale ceduto. Sul resto il premier Mario Draghi riferirà giovedì prossimo al Parlamento con la sua informativa".