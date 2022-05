Ucraina: Conte, pace fatta con Draghi? Assolutamente no

"Pace fatta con Draghi? Assolutamente no . Io ho posto questioni politiche con cui mi interrogo con il partito di maggioranza relativa in Parlamento e la popolazione italiana. Chiedere che Draghi venga in Parlamento dopo un'emergenza del genere non è irrituale, è un dovere".

Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte a Porta e Porta. La questione del riarmo, la domanda se gli interessi italiani siano sovrapponibili con quelli di Usa e Gb e l'obiettivo che si vuole raggiungere nei confronti con la Russia: sono questi, secondo il leader M5s Giuseppe Conte, le questioni che il premier deve venire a riferire al Parlamento. "Questo conflitto bellico ci sfida, ci sono varie questioni che vanno chiarite e risolte. Sicuramente un confronto parlamentare può aiutarci a farlo" anzi "in questo momento è più necessario che mai " ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte a Porta e Porta. "Conte non vuole far cadere il governo come sento dire, ma vuole che sia rispettato il contributo del partito che è maggioranza relativa in Parlamento" aggiunge l'ex premier.