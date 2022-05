M5s, Casaleggio: 'crolla nei sondaggi, imboccata la via del declino'

"Penso che sia un po' schizofrenico quello che si sta facendo oggi nel M5s. Si dice una cosa e si fa il contrario spesso. Questa schizofrenia in politica non credo paghi. Infatti i sondaggi stanno crollando di giorno in giorno".

Così Davide Casaleggio a margine di un evento a Milano.

"Il Movimento ha imboccato una via di declino che sta continuano a scendere" ha aggiunto. E anche l'alleanza con il centrosinistra "penso stia tramontando, infatti al governo c'è un campo larghissimo di presenze. Mi dispiace - ha concluso - che non si voglia più partecipare alle comunali. È la fase di declino di un progetto".

"Il fatto di mettere all'angolo un senatore che vota contro l'invio delle armi quando pubblicamente si dice di non volerle inviare è un esempio di schizofrenia". Così Davide Casaleggio ha commentatola decisione della Giunta del regolamento di palazzo Madama di sciogliere la commissione Esteri presieduta da Vito Petrocelli. "È stata bizzarra come gestione e tra l'altro non è stato espulso dal Movimento 5 stelle, ma solo dalla commissione", ha concluso.

Per un nuovo soggetto politico "c'è tantissimo spazio perché penso che tutte queste persone disilluse, su cui il Movimento 5 Stelle aveva pescato elettoralmente nel 2013, oggi stanno tornando, e lo vediamo alle elezioni comunali e regionali, all'astensionismo". Lo ha spiegato Davide Casaleggio parlando con i giornalisti a margine di un evento a Milano. "Intercettare le istanze di queste persone è importante, è stato fatto un tentativo tramite le iniziative del referendum e mi spiace che siano state bocciate e rimandate al mittente in modo così brusco - ha proseguito -, perché una partecipazione dei cittadini è essenziale per costruire uno stato forte. Penso che il tema sia quello della partecipazione, ho sempre lavorato per questo in modo innovativo, tramite Rousseau, e la costruzione di nuove idee. La platform society, la costruzione di strumenti per la partecipazione dei cittadini, penso sia la via del futuro e oggi il concetto di Movimento che era innovativo dieci anni fa è già qualcosa di passato". Con la crisi da affrontare come quelle della guerra e dell'inflazione "dobbiamo pensare a quali possono essere le soluzioni e dobbiamo coinvolgere i cittadini sulle soluzioni - ha concluso -, non possiamo pensare di trovarle in una stanza chiusa e pensare che valgano per tutti".