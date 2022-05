Dl aiuti: 10 miliardi per caro-materiali e trasporti

10 MILIARDI PER CARO MATERIALI E TRASPORTI

Nuove risorse per oltre 9,5 miliardi, che si aggiungono ai 470 milioni già previsti, per fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici nel 2022 e assicurare la realizzazione delle opere pubbliche e dei progetti finanziati con il Pnrr e il Pnc; norme per favorire gli investimenti dei concessionari autostradali ed evitare che i maggiori costi si riflettano sui pedaggi; un buono per incentivare l'uso dei mezzi pubblici. Queste alcune delle disposizioni di competenza del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (Mims) contenute nel decreto approvato dal Cdm