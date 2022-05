Ansa: l'assemblea dei soci approva il bilancio 2021

L'assemblea dei soci dell'agenzia ANSA - Agenzia Nazionale Stampa Associata - società cooperativa, presieduta da Giulio Anselmi, si è riunita oggi a Roma e ha approvato il bilancio 2021 dell'agenzia.

Il bilancio di ANSA - per il quarto anno consecutivo - ha evidenziato un utile di esercizio, pari per il 2021 a 483mila euro. L'andamento positivo della gestione dell'agenzia è evidenziato anche dall'incremento dei ricavi lordi, che nel 2021 salgono a circa 65,1 milioni di euro, dal margine operativo lordo che si conferma positivo (5,5 milioni di euro) e dalla riduzione dell'indebitamento complessivo che scende di 2,7 milioni di euro rispetto al 2020.

L'assemblea ha quindi aumentato a 23 il numero dei membri del Consiglio di amministrazione dell'agenzia, nominando contestualmente il nuovo consigliere Andrea Favari, amministratore delegato della Società Europea di Edizioni spa.

È stato confermato l'incarico per la revisione legale dei conti alla Società PricewaterhouseCoopers spa.

"Anche quest'anno ANSA ha confermato le sue caratteristiche di solidità e affidabilità e i risultati evidenziati dal bilancio ne sono un'ulteriore concreta manifestazione - ha commentato il presidente Anselmi - in un contesto globale ancora caratterizzato da una profonda crisi strutturale, l'andamento economico positivo dell'agenzia testimonia lo sforzo compiuto dal management e da tutto il personale".

Per l'amministratore delegato Stefano De Alessandri, "il bilancio evidenzia numeri più che soddisfacenti in considerazione delle difficoltà e delle criticità senza precedenti del periodo. Nel 2021, nonostante le criticità legate alle conseguenze della pandemia, l'agenzia ha saputo rispondere in modo dinamico e propositivo alle sfide di un mercato particolarmente complesso. I risultati ottenuti confermano ancora una volta l'efficacia della strategia intrapresa".