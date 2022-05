Dl riaperture: Camera conferma fiducia, 395 sì

La Camera conferma la fiducia al governo con 395 sì e 46 no sul Dl Riaperture, che contiene la fine dello stato di emergenza ed il superamento delle misure di contrasto al Covid. L'esame del provvedimento è ora sospeso. Riprenderà, come deciso dai capigruppo di Montecitorio, alle 17.30 con l'illustrazione degli ordini del giorno. Domani mattina verranno votati gli ordini del giorno, dopodichè si passerà al voto finale sul testo.

Il testo approvato a Montecitorio dovrà passare all'esame del Senato, e va convertito in legge entro il 23 maggio. Il decreto legge stabilisce, tra l'altro, la sostituzione la figura commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 con un'unità per il completamento della campagna vaccinale, attiva fino a fine 2022. Arrivano, quindi, allentamenti sull'obbligo di indossare mascherine e green pass, nelle varie formule, validi fino al 30 aprile; allentamenti che sono stati superati dalle nuove misure in vigore dal primo maggio che confermano comunque le misure precauzionali applicate nelle strutture sanitarie e quelle applicate nella scuola dell'obbligo fino alla fine dell'anno scolastico. Tra le norme inserite in commissione, la possibilità della somministrazione presso le farmacie di vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali, un incremento della dotazione organica della Lega italiana per la lotta contro i tumori e un'autorizzazione per il medesimo ente allo svolgimento di procedure concorsuali di reclutamento di personale.