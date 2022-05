Palermo, centrodestra tenta l'accordo unitario

Siamo molto vicini, l'accordo di massima c'è. Siamo ai dettagli. Il candidato unitario ci sarà quando saranno sciolti tutti i nodi. Franco Miceli (centrosinistra) può stare tranquillo". Lo dice il leader di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè, alla fine della riunione del centrodestra, con tutti i dirigenti della coalizione riuniti in un hotel di Palermo. Il confronto proseguirà domani.



"Nel corso della riunione abbiamo parlato solo di programmi per Palermo e non di assessorati, comunque il via libera all'accordo unitario deve includere l'ok al Musumeci-bis". Così fonti di FdI a conclusione del vertice del centrodestra sulle Comunali di Palermo.