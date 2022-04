IL PUNTO - Ucraina: Ancora shock per i missili russi su Kiev

L'attacco lanciato ieri dalla Russia su Kiev -cinque missili caduti sulla capitale ucraina durante la visita del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, con un bilancio di almeno 10 feriti- è stato accolto con incredulità e sgomento dalla comunità internazionale, a partire dallo stesso Guterres, che si è detto "scioccato" dal fatto. "Non perché ci fossi io, ma perché Kiev è una città sacra sia per gli ucraini che per i russi", ha spiegato. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parla di uno "schiaffo all'Onu", che il suo ministro degli Esteri, Dmytro Kuelba, descrive come un "efferato atto di barbarie" con il quale Mosca "dimostra ancora una volta il suo atteggiamento nei confronti dell'Ucraina, dell'Europa e del mondo". Per l'Alto rappresentante per la Politica estera dell'Unione Europea, Josep Borrell, "la Russia dimostra ancora il suo sfacciato disprezzo per il diritto internazionale", mentre il ministro degli Esteri Luigi Di Maio parla di "una nuova escalation che crea grande preoccupazione".

Scettico sulla possibilità di una fine negoziata del conflitto, Guterres aveva detto ieri che l'Onu era concentrata nell'organizzare corridoi umanitari che permettano l'evacuazione dei civili rimasti rinchiusi nelle città ucraine assediate dalle forze russe, e in primis Mariupol, la città martire nel sud del Paese sotto assedio dall'inizio dell'invasione. Fonti della presidenza ucraina citate dalla Reuters hanno annunciato che per oggi "è in programma un'operazione per far uscire i civili" dall'acciaieria Azovstal, ultimo bastione delle forze ucraine nella città, senza però fornire ulteriori dettagli. Borrell, da parte sua, ha detto che "Mariupol è la Aleppo europea", perché "stata rasa al suolo, con migliaia di civili uccisi".

L'invasione dell'Ucrania, inoltre, ha rimesso l'Alleanza Atlantica al centro dello scenario geopolitico. Dopo che ieri il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha detto che l'organizzazione è pronta ad accogliere "a braccia aperte" la Svezia e la Finlandia -segnalando che "la procedura di ratifica avverrebbe rapidamente"- il segretario di Stato americano Antony Blinken ha ribadito che gli Stati Uniti "sosterranno fortemente" la candidatura all'adesione di questi due Paesi. E fonti della Difesa britannica citate dal Guardian informano che per l'estate prossima sono in programma vaste esercitazioni militari Nato in tutta l'Europa orientale, alla quale parteciperanno circa 8.000 soldati britannici, in uno dei più grandi spiegamenti di forze dalla fine della Guerra Fredda. Si uniranno alle esercitazioni anche militari della Joint Expeditionary Force atlantica, che include Finlandia e Svezia.

Intanto la Camera Usa, dopo il Senato, ha approvato una misura che consentirà al presidente Joe Biden di usare una legge della Seconda Guerra Mondiale per fornire più rapidamente armi all'Ucraina. Il provvedimento invoca una legge del 1941 che permise agli Usa di armare l'esercito britannico contro Hitler e consente di fornire armi a qualsiasi governo straniero se la sua difesa "sia valutata vitale dal presidente per la difesa degli Stati Uniti". Biden chiederà per l'Ucraina anche un altro finanziamento di 33 miliardi di dollari. Zelensky, nel ringraziare Washington per il suo appoggio, ha precisato che di quella cifra oltre 20 miliardi potranno andare alla difesa, 8 miliardi per il sostegno economico e 3 per aiuti umanitari.

Il conflitto, infine, finisce per avere riflessi perfino nello spazio: i due cosmonauti russi Oleg Artemeyev e Denis Matveyev, impegnati in una passeggiata all'esterno della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), hanno esposto fuori da un modulo di laboratorio una replica dello Stendardo della Vittoria, la bandiera innalzata dai soldati dell'Armata Rossa sovietica sull'edificio del Reichstag a Berlino il 1 maggio 1945, simbolo della vittoria dell'Unione Sovietica sulla Germania nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. La Russia ha fatto comunque sapere che non intende al momento abbandonare il progetto Iss, previsto fino al 2024, ma che, nel caso dovesse farlo, darebbe ai Paesi partner un anno di preavviso.