L'annuncio di Giachetti: "Ho un tumore, no chiacchiericcio"

Roberto Giachetti, deputato di Iv, ha annunciato in un post su Fb di essere affetto da un tumore.

"Chi mi conosce - scrive - sa quanto sia sempre stato maniacalmente geloso del mio privato e quindi può immaginare quanto la scelta di questo post sia stata ponderata".

"Sono giorni, però, - prosegue - che ricevo messaggi preoccupati per i giorni di assenza dalla rassegna stampa su RadioLeopolda. Ieri poi ho capito che qualche amico già lo aveva saputo. Insomma, come probabilmente è normale che sia, la cosa stava già circolando. Ho pensato, quindi, anche per cercare di evitare quel compassionevole chiacchiericcio che non amo per nulla , di comunicarlo io, direttamente, nella semplicità che la cosa rappresenta".

"Per chi vuole ci sentiamo domani alle 7.30 per la rassegna stampa su RadioLeopolda. Un abbraccio a tutti!", conclude Giachetti