Ucraina: Pagliarulo (Anpi), legittima resistenza armata

"Tutto è nato dall'invasione russa, moralmente e giuridicamente da condannare e condannata, senza se e senza ma, a cui hanno fatto e stanno facendo seguito uno scempio di umanità e di vita del popolo ucraino e una legittima resistenza armata. Oggi il punto è: come arrivare a una pace vera". Lo ha detto il presidente nazionale Anpi, Gianfranco Pagliarulo, intervenendo sul palco del teatro Kursaal Santalucia di Bari all'evento organizzato in occasione del 77esimo anniversario della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo "La resistenza è un bel futuro".

"Pur nelle opinioni diverse, è necessario e urgente operare insieme, unitariamente, affinché si apra la possibilità di un negoziato, si riaccenda la scintilla della speranza, si esca dal vicolo cieco in cui sembra piombata l'Ucraina e l'intera Europa, a partire dalla immediata cessazione dei bombardamenti e dal ritiro delle truppe di occupazione". Lo ha detto a Bari il presidente Anpi, Gianfranco Pagliarulo. "L'utopia non è ciò che non si potrà realizzare, ma ciò che non è stato ancora realizzato. Si può fare, se si è uniti nella diversità, se prevale la politica, se suonano più alte le parole della vita sulle parole della morte".

"La pace non significa resa, la pace va raggiunta ma non significa arrendersi, quindi oggi ancora di più il popolo ucraino si deve determinare e va rispettato il suo diritto di popolo, di istituzione, il diritto alla difesa, che è un diritto sacrosanto e il Parlamento italiano è vicino al popolo ucraino". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, a margine di un evento a Bari, "La resistenza è un bel futuro".

"Il 25 aprile ci ricorda che resistere è necessario, è un dovere, ieri come oggi. Ovunque la giustizia e la dignità vengano attaccate, umiliane, distrutte, ora e sempre resistenza. Questo devo essere lo slogan, il grido che sempre deve accompagnare il nostro atteggiamento verso la guerra". Sono le parole della senatrice a vita Liliana Segre in un messaggio inviato a Bari in occasione dell'evento organizzato per il 77esimo anniversario della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo "La resistenza è un bel futuro", letto sul palco del teatro Kursaal Santalucia da una liceale barese. "La nostra festa, quella del 25 aprile, la festa di tutti i democratici, degli antifascisti, la festa della nostra Repubblica - è il messaggio di Liliana Segre - , ricorda il giorno in cui cominciammo a liberarci con le nostre forze e con il nostro sangue, il giorno in cui i partigiani, insieme agli alleati della coalizione antifascista dettero l'ultimo colpo alla guerra dell'invasore nazifascista. Ma è una festa che oggi, come sempre, parla anche al nostro presente, ad un presente di guerra che ci si impone prepotentemente, dove una potenza aggredisce e sanguinosamente distrugge un Paese sovrano nel cuore dell'Europa, ma un presente segnato ancora anche dalla pandemia, con i suoi costi umani e sociali".