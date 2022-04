Mattarella,c'è chi manifesta disinteresse per sorti Ucraina + Ci si dimentica dei valori del 25 aprile e della Resistenza ROMA (ANSA) - ROMA, 22 APR - Il 25 aprile ci ricorda anche "un popolo in armi per affermare il proprio diritto alla pace dopo la guerra voluta dal regime fascista". Fu "un'esperienza terribile; che sembra dimenticata, in queste settimane, da chi manifesta disinteresse per le sorti e la libertà delle persone, accantonando valori comuni su cui si era faticosamente costruita, negli ultimi decenni, la convivenza pacifica tra i popoli". Lo sottolinea il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando le associazioni combattentistiche d'arma al Quirinale