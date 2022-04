Papa: 50mila fedeli alla messa di Pasqua a San Pietro

Sono circa 50mila i fedeli presenti a Piazza San Pietro per la Messa di Pasqua presieduta da Papa Francesco. Lo riferiscono fonti vaticane.



Nelle preghiere dei fedeli, alla Messa di Pasqua presieduta da Papa Francesco a Piazza San Pietro, c'è anche una invocazione in ucraino: Dio "conceda ai nostri fratelli e sorelle defunti di partecipare alla Pasqua eterna". Le preghiere sono state pronunciate anche in arabo, cinese, tedesco e inglese.