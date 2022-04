Mattarella: "Decisivo impegno contro le infiltrazioni criminali"

"Nella fase di rilancio del Paese, risulta ora decisivo l'impegno affinché la ripresa economica, favorita dall'afflusso di ingenti risorse europee, non sia inficiata dai tentativi di infiltrazione criminale e da forme diffuse di illegalità. Essenziale in questa battaglia risulta la sinergia con le altre Forze di Polizia, le istituzioni locali e gli altri attori delle comunità locali, nell'ottica di una sicurezza partecipata". Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Prefetto Lamberto Giannini, Capo della Polizia in occasione del 170/mo anniversario di fondazione della Polizia.

"Il contrasto al terrorismo e la promozione della sicurezza informatica rappresentano ulteriori sfide, da raccogliere in collaborazione con le Forze di Polizia di altri Paesi", ha aggiunto Mattarella.

