Fisco: è muro contro muro. Lega: 'Non ci sono condizioni per approvare delega'

Non è stato trovato un accordo fra FI, Lega e le altre forze di maggioranza sul pacchetto di emendamenti alla delega fiscale proposto come mediazione dal governo. Nella seduta in programma fra pochi minuti si voteranno uno per uno i circa 440 emendamenti, secondo quanto conferma il presidente della commissione Luigi Marattin, che comunque ribadisce: "Fino all'ultimo le porte restano aperte".

"Nonostante la buona volontà messa in campo dal centrodestra, non ci sono le condizioni, al momento, per approvare la delega fiscale: chi cercherà forzature senza accordo di maggioranza si prenderà la responsabilità di mettere in difficoltà il governo". Lo dichiarano i deputati della Lega Massimo Bitonci e Alberto Gusmeroli, rispettivamente capogruppo in commissione bilancio e vicepresidente della commissione Finanze alla Camera.

"Uniti nel dire No a qualsiasi aumento della tassazione sulla casa e riforma del catasto, cancellazione delle cedolari sugli affitti e tassazione dei Bot. Il parere vincolante delle commissioni permanenti - aggiungono - diventa così fondamentale per il controllo del Parlamento e il sistema duale porterebbe a una graduale cancellazione di tutti i regimi con aliquote flat e proporzionali per milioni di contribuenti".