Novità per genitori con figli con disabilità, lavoro agile ed esclusi militi d'età

"Buone notizie per i lavoratori che hanno figli con disabilità. Il provvedimento relativo all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per genitori e prestatori di assistenza, approvato in Consiglio dei ministri, chiarisce infatti l'obbligo da parte del datore di lavoro (pubblico o privato) a riconoscere priorità di lavoro agile per chi ha figli con disabilità, escludendo qualsiasi limite di età". Lo afferma il ministro per le Disabilità Erika Stefani in una nota.

Inoltre ci sono novità - aggiunge - per i caregivers, ai quali si riconosce ora la stessa priorità dei lavoratori che hanno figli con disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Siamo soddisfatti che si sia posta più attenzione e fatto un chiarimento normativo utile a tutelare i diritti di chi lavora prendendosi cura di persone con disabilità".