Il Papa chiede scusa ai nativi canadesi per gli abusi subiti nelle scuole cattoliche

Il Papa ha espresso "indignazione", "vergogna", "dolore" per quanto subito dai nativi canadesi nelle scuole residenziali cattoliche. "Chiedo perdono a Dio" per "questa riprovevole condotta" di alcuni membri della Chiesa. "Sono molto addolorato", "mi unisco ai vescovi canadesi nel chiedervi scusa", ha detto Papa Francesco nell'udienza in Vaticano con i nativi e i vescovi canadesi.

"Arrivederci in Canada dove potrò esprimervi meglio la mia vicinanza": così il Papa, al termine dell'udienza in Vaticano con i nativi che hanno subito abusi e discriminazioni nelle scuole residenziali cattoliche, ha annunciato un suo prossimo viaggio in Canada.