Conte a colloquio con Mattarella

Il leader dei 5 stelle Giuseppe Conte è a colloquio con il Capo dello Stato Sergio Mattarella.

"Aspettiamo il Def e lì cercheremo di capire quale programma economico e finanziario il governo presenta per ovviare a queste gravi difficoltà economiche e sociali. E poi controlleremo il rapporto tra le risorse per i cittadini e gli investimenti militari. Lo ha detto il Presidente M5s, Giuseppe Conte, nel corso di una diretta Instagram dove chiede di avere "occasioni per discutere insieme le risorse che verranno messe nel Def. Conte ha anche ribadito: "Il governo ci spieghi ora dove trova le risorse per le armi e perché questa soglia del 2028 è compatibile, visto che ci ha detto che non può fare lo scostamento di bilancio".

"L'alleanza con il Pd va avanti da tempo, abbiamo lavorato insieme e sperimentato un pacchetto importante di riforme. E' chiaro però che io pretendo rispetto e dignità. Non posso accettare accuse di irresponsabilità. Non funziona così: non siamo la succursale di un'altra forza politica, non siamo succedanei di qualcuno". Lo ha detto, battendo i pugni sul tavolo, il Presidente M5s Giuseppe Conte nel corso di una diretta Instagram: "non accetto che ogni volta che poniamo una questione politica ci si accusa di volere una crisi governo. Vogliamo il rispetto da tutte le forze politiche".