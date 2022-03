Usa: la polizia continua a uccidere, 3 morti al giorno da Floyd

I poliziotti negli Stati Uniti continuano ad uccidere ad un ritmo allarmante e non c'è stato nessun progresso dalla morte di George Floyd, divenuto il simbolo delle proteste del movimento Black Lives Matter. E' l'allarme lanciato dalla ong 'Mapping Police Violence', secondo la quale sono 249 la persone uccise quest'anno dalla polizia, una media di circa tre morti al giorno. Dal 2013, gli agenti negli Stati Uniti hanno ucciso circa 1.100 persone l'anno, 1.136, nel 2021 che è stato l'anno peggiore secondo il Washington Post.

"La sconvolgente regolarità degli omicidi suggerisce che nulla di sostanziale è realmente cambiato rispetto alla diffusione della violenza nelle forze di polizie americane", ha detto Samuel Sinyangwe, il ricercatore che ha fondato 'Mapping Police Violence'.

Qualche giorno fa il presidente Joe Biden ha annunciato ingenti finanziamenti alla polizia per l'assunzione di più agenti e per "la lotta alla violenza nelle comunità". Una decisione che ha suscitato forti critiche da parte dei movimenti che lotttano contro la discriminazione e per la giustizia sociale.