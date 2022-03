Salah Abdeslam esce dal silenzio: 'Rinunciai ad uccidere'

Salah Abdeslam, principale imputato al maxiprocesso per le stragi jihadiste a Parigi nel 2015 e unico superstite dei commando che uccisero 130 persone, è uscito dal silenzio per ribadire che nella sera degli attentati rinunciò ad uccidere. Poco prima, in occasione dell'interrogatorio in aula sui suoi movimenti la sera di quel 13 novembre, Abdeslam aveva scelto di ricorrere alla "facoltà di non rispondere".

"Non sono andato fino in fondo. Rinunciai ad attivare la mia cintura (esplosiva) non per vigliaccheria, non per paura, ma perché non volevo, è tutto", ha dichiarato Abdeslam in risposta alla domanda di un'avvocatessa delle parti civili, Claire Josserand-Schmidt, in occasione del maxi-processo. Da circa due ore, in aula, l'unico membro ancora in vita dei commando di terroristi rifiutava di rispondere alle domande della Corte, dell'accusa, e degli altri avvocati presenti.

Claire Josserand-Schmidt è tuttavia riuscita a farlo uscire dal silenzio, ricordando al principale imputato la "promessa", da lui espressa in un precedente interrogatorio, di fornire spiegazioni. "Le parti civili - ha puntualizzato la donna - non le rivolgono domande per incastrarla, ma per cercare di capire, per cercare di capirla".

Dicendosi prima di tutto "dispiaciuto", Abdeslam ha quindi accettato di "rispondere a qualche domanda". L'avvocatessa lo ha interrogato, in particolare, sulle sue precedenti dichiarazioni di febbraio, quando lasciò intendere di aver fatto "retromarcia" rinunciando ad attivare la cintura esplosiva in quella tragica notte parigina. Versione confermata oggi dal francese di 32 anni. Ma allora perché aver detto ai suoi cari che la cintura fece cilecca? Fu una bugia? "Si, è così", risponde laconico Abdeslam, aggiungendo: "Mi vergognavo di non essere andato fino in fondo. Temevo, semplicemente, lo sguardo degli altri (jihadisti,ndr)". Un'ultima battuta prima di trincerarsi nuovamente nel silenzio.