Qui Washington, Usa avvertono gli oligarchi sulle sanzioni

"Monitoriamo le vostre transazioni". E' l'avvertimento lanciato dagli Stati Uniti agli oligarchi e alle aziende russe dopo aver osservato un'accelerazione dei loro sforzi per aggirare le sanzioni.

Approfittando dei deboli controlli sui capitali di Mosca, i miliardari russi stanno infatti cercando di nascondere la loro ricchezza e i loro trasferimenti di fondi per sfuggire alle misure draconiane imposte dall'Occidente per l'invasione dell'Ucraina.

"Stiamo assistendo a trasferimenti di denaro a beneficio di figure terze e alla creazione di società fantasma. Stiamo seguendo queste operazioni da vicino", afferma un funzionario dell'amministrazione americana con il Financial Times, aggiungendo che le banche e le aziende russe stanno ora adottando le stesse tattiche usate dagli oligarchi per anni per coprire le loro tracce e le loro transazioni. Sotto la lente americana non ci sono gli oligarchi sanzionati ma anche coloro che non sono stati direttamente colpiti dalle sanzioni, oltre a chi offre "sostegno materiale" all'aggirare i costi imposti per la guerra.

E proprio i facilitatori dell'evasione potrebbero divenire oggetto del prossimo round di sanzioni. Gli Stati Uniti e gli alleati stanno infatti lavorando a un nuovo pacchetto di misure che dovrebbe includere anche sanzioni per distruggere le catene di approvvigionamento necessarie per fornire alla Russia gli "strumenti della guerra", spiega il vice ministro al Tesoro americano, Wally Adeyemo, impegnato in un tour delle capitali europee. Per nuove sanzioni "stiamo valutando ulteriori settori essenziali al Cremlino per operare la sua macchina da guerra", spiega Adeyemo. "oltre alla mancanza di preoccupazione per le vite umane in Ucraina, il Cremlino ha mostrato - osserva Adeyemo - di ignorare il dolore e la sofferenza che la sua invasione causerà a coloro che non hanno accesso a cibo e ad altri prodotti agricoli".