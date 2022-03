Il 24 aprile Marcia pace straordinaria per l'Ucraina

(ANSA) - PERUGIA, 23 MAR - Sarà una "edizione straordinaria" alla vigilia della Festa della Liberazione, raccogliendo soprattutto il grido di Papa Francesco "Fermatevi! La guerra è una follia", quella della Marcia della pace e della fraternità PerugiAssisi promossa per domenica 24 aprile. Organizzata "mentre infuria la guerra in Ucraina e in tante altre parti del mondo", come ha ricordato Flavio Lotti, anima del comitato promotore, durante la conferenza stampa di presentazione che si è svolta nel capoluogo umbro. "Ci sarà fra un mese, ma la Marcia inizia già oggi per quello che potrà intanto generare tutto questo, per moltiplicare le iniziative di pace" ha affermato.

"Dal 24 febbraio - ha detto ancora Lotti - la guerra avanza facendo strage di innocenti, riducendo le città in cimiteri, minacciando la catastrofe atomica e la terza guerra mondiale.

Ogni giorno che passa, lo scontro s'innalza e la guerra diventa più disumana e cieca distruggendo ogni residuo spazio di pace.

Fermiamo ora la guerra, prima che sia troppo tardi".

Secondo quanto annunciato dagli organizzatori sarà una Marcia "di chi la fa la pace e non di chi la invoca soltanto". E sarà quindi "delle persone che si prendono cura degli altri, con al centro ancora una volta le scuole con i bambini impegnati nella pace e nella fraternità". "Una PerugiAssisi che non avremmo mai voluto convocare" ha concluso Lotti.

"Avremmo voluto convocare il popolo della pace - ha commentato Stefania Proietti - per allargare la pace e non per fermare una guerra".

Giuseppe Giulietti, presidente della Fnsi, intervenuto al telefono, ha ricordato che la Federazione nazionale della stampa sarà in marcia da Perugia ad Assisi, annunciando anche una iniziativa in programma il giorno prima. "Verremo ad Assisi - ha detto - con una delegazione di giornalisti ucraini, bielorussi e russi per lanciare un appello per aiutare tutti quei giornali e voci indipendenti che hanno chiuso o che stanno per chiudere a causa di questa guerra". (ANSA).