Dal Parlamento alla mimetica, chi è la vicepremier ucraina Iryna Vereshchuk

Dal giorno dell'attacco russo ha indossato la mimetica e cerca di salvare il suo popolo attraverso i corridoi umanitari.

La vice premier ucraina, Iryna Vereshchuk, in una foto tratta dal suo profilo Instagram

Iryna Vereshchuk, classe 1979 , è nata il 30 novembre a Rava Ruska.Si è diplomata presso l'Istituto Militare del Politecnico di Leopoli, in “Informazione Internazionale" e ha prestato servizio come ufficiale nell'esercito ucraino per cinque anni. Successivamente ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Università di Leopoli. Ha lavorato come avvocato ed è stata sindaco di Rava Ruska, la città dove è nata, diventando il più giovane sindaco del paese.

Chi è Iryna Vereshchuk, la vicepremier ucraina

Dopo alterne vicende politiche nel 2021 si candida al Parlamento per il partito Servitore del popolo, lo stesso del presidente Zelensky e viene eletta. Iryna viene poi nominata primo vice primo ministro dell'Ucraina e ministro dei territori temporaneamente occupati e degli sfollati interni. Si è spostata due volte e ha due figli.

Da quando è scoppiata la guerra ogni giorno ci informa sulla percorribilità dei corridoi umanitari, su quante persone sono riuscite a mettersi in salvo dalle città assediate