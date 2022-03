Ucraina: principali tv si uniscono in unico canale 'United news'

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - I principali canali Tv ucraini si sono uniti in un unico canale, 'United news', per trasmettere 24 ore su 24 tutte le informazioni sulla crisi. Lo si legge in un annuncio sul loro canale.

"Al fine di garantire una informazione coordinata e senza interruzioni delle notizie, i gruppi media parleranno alternativamente all'interno di un unico programma televisivo", sottolineano precisando che saranno forniti aggiornamenti e la copertura di tutti gli eventi "sull'aggressione militare della Federazione Russa". (ANSA).