Forza Italia pronta a votare di nuovo contro la riforma catasto

I deputati di Forza Italia in commissione Finanze della Camera voteranno a favore dell'emendamento soppressivo dell' articolo 6 sul catasto, contenuto nella delega sul fisco, presentato da Alternativa c'è.

Secondo quanto si apprende, diversamente dall'orientamento che era emerso ieri per un voto di astensione, gli azzurri manterranno la stessa posizione della scorsa settimana quando il centrodestra unito aveva votato a favore per l'abolizione delle nuove norme sul catasto.