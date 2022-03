Qui Bruxelles, Draghi vede von der Leyen

Nuove sanzioni alla Russia, focus sulla diversificazione delle fonti energetiche e sul mercato, in particolare rispetto all'impatto del caro energia su consumatori e imprese: sono i temi sui quali è al lavoro la Commissione Ue, al centro anche dell'incontro in corso tra la presidente Ursula von der Leyen e il premier italiano Mario Draghi. Dopo la "prova di straordinaria unità" europea, Draghi ha poi esortato a mantenerla in particolare sull'accoglienza ai rifugiati - "è il momento della solidarietà e dell'accoglienza", ha detto, e sulla tutela energetica di cittadini e imprese.

Von der Leyen ha annunciato che la Commissione è al lavoro "anche su ulteriori sanzioni" considerata "l'evoluzione della situazione in Ucraina" e l'attacco "sconsiderato del Cremlino a cittadini, donne, bambini. Il focus è ridurre in tempi rapidi la dipendenza dal gas russo. Arrivando a Bruxelles Draghi ha anche sottolineato che il governo italiano "è pienamente impegnato per cercare tutte le vie diplomatiche per porre fine al conflitto".

Nell' agenda dell'incontro con anche la tutela dei consumatori e delle imprese rispetto all'impennata dei prezzi dell'energia Intanto l'alto rappresentante dell'Ue per la politica estera Josep Borrell ha avvertito che se proseguiranno i bombardamenti sulle città ucraine "possiamo aspettarci 5 milioni di rifugiati", rispetto agli 1,5 milioni che si stima siano già arrivati.