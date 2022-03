Calabria:Occhiuto,da 2000 Regione non ha speso fondi statali

(ANSA) - CATANZARO, 04 MAR - Rivelazione choc da parte del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, sulla gestione in passato da parte dell'ente delle risorse ricevute dallo Stato. "In seguito ad accurate analisi fatte dal Ministero per il Sud e la Coesione territoriale - afferma Occhiuto in una nota - sono emersi fatti che devono fare riflettere: la Calabria negli ultimi 20 anni, e cioè dal 2000 ad oggi, non ha speso, o non ha comunicato la spesa al Governo, cospicue risorse dei fondi assegnati dallo Stato". Lo sostiene, in una nota, Roberto Occhiuto, presidente della Regione dal 2021. "È una storia che si ripete - aggiunge Occhiuto - e che, purtroppo, abbiamo imparato a conoscere negli scorsi decenni: le Regioni del Sud al palo, con una burocrazia non all'altezza e troppo spesso incapace di utilizzare i fondi europei e nazionali. Ma in questo caso è in ballo una cifra davvero impressionante: si sfiora il miliardo e 100 milioni di euro.

Naturalmente, la responsabilità non è da ascrivere, se non in minima parte, all'attuale struttura amministrativa, ma evidentemente ad un sistema perverso di inefficienze che è andato avanti negli anni, nell'immobilismo della politica, di destra e di sinistra. Per queste ragioni oggi ho riunito tutti i Direttori generali della Regione. Un momento di incontro e confronto che si è reso necessario a seguito di questa notizia.

Dobbiamo capire innanzitutto se il report del Ministero coincide con i numeri reali della spesa regionale: potrebbero verificarsi situazioni nelle quali le risorse siano state effettivamente spese, ma non comunicate correttamente a Roma. Ho chiesto dunque a tutti i Direttori generali di effettuare un veloce monitoraggio dello stato dell'arte e di presentarmi, entro la metà della prossima settimana, un piano nel quale siano esplicitate le risorse spese e quelle non utilizzate che possono, con certezza, essere avviate ad esecuzione entro la fine dell'anno".

""Ho parlato di tutto questo qualche giorno fa - dice ancora il Governatore - con il ministro Mara Carfagna. La nostra Regione, è questo quanto è emerso dalla mia interlocuzione col Governo, rischia di perdere per sempre i fondi che non verranno utilizzati per intero entro la fine del 2022". (ANSA).