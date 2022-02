Fondi Santa Sede: accusa, perdite del Vaticano per 217 milioni di euro

I presunti illeciti al centro del processo in corso in Vaticano sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato hanno prodotto, secondo una stima aggiornata, perdite per la Santa Sede pari a 217 milioni di euro. Lo ha detto oggi il promotore di giustizia aggiunto, Alessandro Diddi, nella sua replica alle eccezioni delle difese.

"Molte delle questioni sollevate - ha detto - sembrano un tentativo di strumentalizzare il momento delle eccezioni per lanciare segnali e distogliere l'attenzione dal merito dei fatti. Vorremmo confrontarci con le difese sulla distrazione dei fondi, ma c'è un tentativo di non confrontarsi sul merito".