Ucraina, oggi nuovo vertice straordinario della Nato

Joe Biden parteciperà oggi ad un summit virtuale straordinario con i leader dei Paesi Nato per fare il punto della situazione sull'attacco della Russia all'Ucraina. Lo riferisce la Casa Bianca, annunciando il videocollegamento per le 9.00 ora locale (le 15 in Italia).

'C'è una completa rottura nelle relazioni" fra Washington e Mosca, ha detto ieri il presidente Usa annunciando nuove sanzioni e il bando dell'export tecnologico per punire la Russia. Anche il G7 condanna duramente Mosca e punta il dito contro Putin.