Vaccini: Camera; governo pone fiducia sul decreto sull'obbligo

Il governo pone alla Camera la questione di fiducia sul decreto legge relativo all'obbligo vaccinale per gli over 50. Lo ha annunciato all'Assemblea di Montecitorio il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà.

Avranno inizio domani dalle 8.45 nell'Aula della Camera le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo sul decreto legge in materia di obbligo vaccinale. La votazione avrà inizio alle 10.25. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio, da cui non è emerso alcun accordo sulla tempistica della chiusura dell'esame del testo.