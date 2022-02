Milleproroghe: venerdì governo pone fiducia alla Camera

Il governo ha preannunciato ai capigruppo di Montecitorio che apporrà la fiducia sul dl Milleproroghe venerdì 18 febbraio.

La fiducia sarà apposta venerdì dopo le 14 al termine della discussione generale, per poi essere votata in Aula lunedì 21 febbraio. Lo apprende l'ANSA dalla conferenza dei capigruppo della Camera, i cui lavori sono ancora in corso.