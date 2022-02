Centrodestra: Meloni, serve un chiarimento politico

"Per me c'è un problema di posizionamento, poi voglio bene a tutti e ho sempre lavorato per l'unità però credo che un chiarimento politico serva". Così la leader di FdI Giorgia Meloni, ospite di Non stop news su Rtl, ha parlato della situazione del centrodestra.

"Superiamo incomprensioni - era stato l'invito di ieri di Matteo Salvini - interessi di parte, la gente non vuole divisioni, litigi, battibecchi. Uniti si vince. Io sto lavorando con Berlusconi, Meloni e tutti quanti perché solo uniti si vince". Ai conduttori che gli chiedevano se volesse mandare un messaggio scritto alla leader di Fratelli d'Italia ha risposto scherzando così: "Allora mi fermo, così l'abbraccio in diretta domani, occupo la redazione di Rtl" e poi ha aggiunto: "Nel giorno di san Valentino, il mio non può che essere un dolce biglietto".