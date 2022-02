M5S: Di Maio, ha peso per sostegno popolare, non per statuto

"Sono state giornate difficili, che però non devono né abbatterci né rallentare la nostra azione innovatrice". Lo scrive in un post su Facebook il ministro degli Esteri ed esponente del M5S Luigi Di Maio. "Le iniziative legali - spiega riferendosi alla battaglia legale in corso su nuovo statuto e leadership di Conte - sono sempre legittime, ma di certo non possiamo farci scoraggiare. Il peso politico di un MoVimento come il nostro deriva dal sostegno popolare, non dalle norme di uno statuto. Chi gioisce per il provvedimento del Tribunale Di Napoli non ha ancora capito questo concetto.La politica va al di là delle questioni tecniche".

"Gli appuntamenti che ci aspettano - dice Di Maio - sono molto importanti. Dobbiamo lavorare a questi obiettivi in maniera compatta, forti della pluralità di idee esistenti nel MoVimento e a sostegno del nuovo corso. A chi dice che siamo morti, rispondiamo dicendo di aggiungersi a chi lo ripete da 10 anni. Noi andiamo avanti".