Balneari, la maggioranza lavora a una mozione unitaria

"Stiamo lavorando ad una mozione unitaria della maggioranza". Lo dice all'ANSA Piero De Luca, vicecapogruppo del Pd alla Camera a proposito della direttiva Bolkenstein riguardante tra l'altro i balneari, su cui Fdi ha presentato una mozione la cui discussione inizierà domani alla Camera.

De Luca spiega che in settimana inizierà solo la discussione di questi documenti di indirizzo, dato che la Camera è impegnata su due decreti urgenti, e che la mozione unitaria verrà depositata la prossima settimana quando si inizierà a votare.

"Fratelli d'Italia - ha detto nei giorni scporsi Giorgia Meloni - sostiene da sempre l'esclusione dei balneari, come degli ambulanti, dalla direttiva Bolkestein. Per questo la prossima settimana verrà discussa la nostra mozione: quel giorno alla Camera vedremo in maniera chiara e definitiva chi sta dalla parte di imprese e lavoratori italiani e chi invece vuole regalare questo patrimonio del nostro turismo agli appetiti di multinazionali e grandi gruppi stranieri".