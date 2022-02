Giorno ricordo: Sala, no a negazionismo

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - "Il Giorno del Ricordo è la ricorrenza attraverso cui il nostro Paese fa i conti con un passato a lungo negato. Un momento in cui abbiamo il dovere morale e civile di commemorare il sacrificio degli italiani dell'Adriatico orientale, le vittime e gli esuli dalla Venezia Giulia, dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato della giornata che si celebra oggi in cui si ricordano le vittime delle foibe in un post sulle sue pagine social, dove ha postato la foto del monumento dedicato ai martiri delle foibe che si trova a Milano.

"Gli orrori delle Foibe sono una macchia indelebile della nostra storia - ha concluso il sindaco - . Per questo è fondamentale ricordare e tramandare per scongiurare il male e il negazionismo". (ANSA).