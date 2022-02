M5s: Conte, vedrò Grillo, studiamo soluzioni con i legali

"Sì certo ci incontreremo e ci confronteremo, stiamo studiando anche con i legali le varie soluzioni. La vita e l'azione di una forza politica non può interrompersi ovviamente per un procedimento giudiziario cautelare e provvisorio e quindi stiamo cercando soluzioni per procedere ancora più forti". Lo afferma Giuseppe Conte a chi gli chiede se sia in programma un incontro con Grillo.

"Il problema del caro bollette - ha detto poi Conte - in questo momento è il piu' serio. Il governo sta lavorando a una soluzione e noi come M5s chiediamo sia una soluzione strutturale. Tutto il sistema produttivo sta soffrendo e il rischio serio è che senza interventi strutturali la crescita isa completamente compromessa e la ripartenza dimezzata".