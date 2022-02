Bollette: Anci, stasera 'luci spente' in 3mila Comuni

Sono circa 3mila i Comuni che questa sera aderiranno all'iniziativa simbolica contro il caro bollette che consiste nello spegnimento per mezz'ora delle luci di edifici o monumenti rappresentativi delle città. Questa la stima fatta dall'Anci che ha promosso l'iniziativa per sensibilizzare il governo sugli effetti che il caro bollette avrà a breve sui bilanci delle amministrazioni.

Buio - dunque - questa sera dalle 20 e per mezz'ora, un'ora o pochi minuti, sui principali monumenti delle città e dei centri urbani anche piccoli: è la protesta dei sindaci, organizzata dall'Anci, per sensibilizzare il governo sugli effetti che il caro bollette avrà a breve sui bilanci delle amministrazioni con il rischio di tagliare wellfare e servizi per i cittadini.

"Questa sera spegneremo il tricolore che generalmente illumina i 'belvedere' di Palazzo Lombardia e di Palazzo Pirelli". Lo comunica in una nota il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, spiegando che la decisione è "un gesto simbolico per aderire all'iniziativa dei molti sindaci italiani che hanno deciso di spegnere le luci di alcuni luoghi simbolo delle loro città in segno di protesta al 'caro-bollette'". Secondo una stima effettuata dalla Regione, il 'caro-bollette' - solo per il sistema sanitario pubblico - comporterà nel 2022 un aumento di costi pari a oltre 140 milioni di euro, circa il 45% in più dell'anno passato. "Per primi e da tempo abbiamo sollecitato l'Europa e il nostro Governo a intraprendere azioni forti e decise per contrastare questa emergenza", afferma Fontana.

Alle ore 19 si sono spente, per mezz'ora, le luci del Maschio Angioino a Napoli. Così il Comune ha aderito all'iniziativa promossa dall'Anci contro il caro bollette che colpisce non solo famiglie e le imprese ma anche gli enti locali. Allo spegnimento del castello, uno dei simboli principali del capoluogo campano, ha partecipato anche il sindaco, Gaetano Manfredi. ''C'è un incremento del costo dell'energia soprattutto per l'illuminazione pubblica - ha detto il sindaco - Questo è un onere che già abbiamo avvertito per il 2021 e siamo molto preoccupati per il 2022 perché ci sarà un incremento significativo del costo dell'energia e per questo motivo l'Anci ha chiesto al Governo un intervento straordinario per sostenere i Comuni, altrimenti i costi aggiuntivi ricadranno ulteriormente sulle spalle dei cittadini''. Manfredi ha espresso l'auspicio che l'interlocuzione tra Anci e Governo porti ''a un'attenzione anche per gli enti locali che soffrono l'incremento dei costi'' ed ha sottolineato che è necessario che gli obiettivi di sostenibilità ambientale siano perseguiti ''stando attenti a non farne pagare il prezzo alle famiglie perché si corre il rischio che davanti a una crescita degli oneri energetici, l'ambiente venga visto come un nemico dei cittadini e dunque servono politiche sociali di sostegno soprattutto rispetto alle politiche energetiche che sono fondamentali per una transizione ecologica che sia sostenibile ma soprattutto equa''.

I calcoli stimano il surplus di spesa in 550 milioni di euro. I primi cittadini non chiedono l'autorizzazione allo scostamento di bilancio ma vogliono un fondo, ha spiegato il sindaco di Bologna Matteo Lepore. "Non chiediamo extra deficit - ha detto ieri in una intervista a Repubblica l'esponente dem che guida il capoluogo emiliano-, ma che vengano pensate delle misure sia economiche, sia di riduzione delle bollette, mettendo mano alle politiche energetiche e di approvvigionamento".

"L'aumento delle bollette grava e mette in seria difficoltà famiglie e Istituzioni, dal piccolo al grande Comune, soprattutto in questo momento che ci vede già in difficoltà a causa della pandemia. E' un problema che va affrontato e sono certo che il Governo ascolterà il grido di allarme dei cittadini e dei Sindaci", ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

A Firenze il sindaco Dario Nardella spegne Palazzo Vecchio. "E' un gesto eclatante", dice il primo cittadino, "per il Comune di Firenze stiamo stimando un ammanco superiore a 10 milioni di euro, sono tutti soldi che se vengono a mancare - sottolinea Nardella - rischiano di costringere il comune a tagliare i servizi".

Al buio anche la Mole Antonelliana a Torino, per un'ora. "Serve un intervento deciso e tempestivo del governo. Il caro energia - prosegue il sindaco Stefano Lo Russo - rischia di creare problemi nei bilanci comunali, con serie conseguenze sull'erogazione dei servizi offerti ai cittadini. Non possiamo permetterci - conclude - di vanificare i grandi sforzi che si stanno compiendo per il rilancio dell'economia, il Governo intervenga". Buio per un'ora, dalle 20 alle 21, lungo le Mura veneziane di Bergamo, e a Treviglio, secondo comune della bergamasca.

Dall'Abruzzo oltre 20 Comuni aderiscono alla protesta, e la Provincia di Chieti. Sul piede di guerra anche il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna che, per sensibilizzare il governo, ha già spento le luci notturne interne del castello e dei palazzi comunali. Piena adesione dai Comuni di Anci Sicilia mobilitati dal presidente Leoluca Orlando che ha lanciato l'allarme anche per gli effetti che i rincari produrranno anche sulle società partecipate. Appelli a spegnere arrivano dalle Anci di Puglia, Piemonte, Liguria, Veneto, Lazio e Calabria.