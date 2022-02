Afghanistan: il faro del Parlamento italiano sulle donne

"Sono vittime silenziose e a noi spetta il compito di non lasciarle sole". Recita così l'ultimo messaggio, ultimo solo in ordine di tempo, apparso sui social in difesa delle donne afgane. A scriverlo oggi, su Facebook, è la senatrice del M5s Donatella Agostinelli, che ha aderito alla staffetta #donneafganelibere, avviata dall'Osservatorio sui Diritti delle donne in Afghanistan: un organismo istituito dalla Commissione per i Diritti Umani del Senato, all'indomani del ritiro da Kabul delle truppe americane. E sono molte le parlamentari italiane che si sono mobilitate per non far cadere nell'oblio il dramma che coinvolge migliaia di donne, costrette a vivere sotto il regime dei talebani, spesso in condizioni di miseria assoluta, private di ogni libertà, a cominciare da quella del diritto allo studio.

Oltre alla staffetta sui social, in loro aiuto è nato anche un Intergruppo parlamentare, proposto dalla presidente della Commissione Difesa del Senato ed ex ministro Roberta Pinotti. "E ora - incalza la capogruppo del Pd in Commissione per la tutela dei Diritti Umani, Valeria Fedeli, che è anche componente dell'Intergruppo - è giunto il momento di fare il punto. E' mia intenzione, infatti, chiedere alla vice ministra degli Affari Esteri, Marina Sereni, di avviare una riflessione pubblica sul tema". Perché, come ha spiegato la senatrice Paola Binetti nel primo tweet della staffetta social, "mantenere alta l'attenzione è nostro dovere". "Siamo chiamati almeno a dare un sostegno per offrire loro una via d'uscita. Non ci sono altre strade", twitta Laura Boldrini, presidente del Comitato per la difesa dei Diritti Umani della Camera che ha invitato ad aderire all'iniziativa anche deputati e senatori uomini, rimasti sinora silenti. "E stiamo lavorando - aggiunge Valeria Fedeli - affinché in quest'azione a difesa delle donne afgane vengano coinvolte anche le parlamentari europee".

Nell'attesa, anche fuori dal Parlamento ci si mobilita per l'Afghanistan, come dimostra l'impegno del Pam Italia. "In linea con il progetto parlamentare a sostegno delle donne afgane, motore trainante delle famiglie - spiega il presidente del Wfp Italia, professor Vincenzo Sanasi d'Arpe - il Wfp Italia, con Banca Intesa, ha lanciato un progetto secondo i principi del World Food Programme che da oltre 60 anni aiuta le categorie più deboli e sofferenti. Il sostegno al progetto - aggiunge - rafforza la comunità che si batte per eliminare fame e discriminazioni di razza e di genere. È importante agire insieme in difesa di un Paese che soffre e rischia di diventare una delle crisi umanitarie più gravi al mondo". https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/famiglie-afghanistan