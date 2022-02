Salvini incontra Giorgetti, la Lega stabile al governo

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha incontrato il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, dopo il Cdm sulle nuove norme anti-Covid, disertato dagli esponenti leghisti, sottolineando la fedeltà all'esecutivo.

"Ci mancherebbe altro!" ha risposto a chi gli chiedeva se il suo partito sia stabile al governo, aggiungendo: "Noi non abbiamo nessun interesse a chiedere rimodulazioni della squadra di governo'.

"La Lega- ha detto ancora Salvini - è impegnata a trovare tutti i soldi e le norme possibili per salvare il lavoro dal nostro paese. Il ritorno alla normalità è un dovere. Per arrivarci non bisogna complicare la vita alla gente, e a scuola non bisogna complicarla alle mamme ed ai papà".

"Qui bisogna trovare miliardi veri e rapidamente da girare sui conti correnti degli aziende e delle famiglie che non riescono a pagare le bollette", sostiene. Riferendosi all'atteggiamento mantenuto ieri della lega in Consiglio dei ministri, Salvini sostiene che "sindaci e governatori chiedono le riaperture. I guariti oggi sono più al sicuro degli altri, lo dice la scienza. Imporre loro altre dosi e restrizioni e senza basi scientifiche. Io non sono d'accordo sul fatto che mamme e papà siano messi in difficoltà. I discorsi politici, invece, li lascio a Letta e Conte".