Il giorno di Mattarella, prima giura poi il discorso

Attesa per il discorso del presidente Mattarella davanti al Parlamento in seduta comune quando oggi pomeriggio giurerà dopo la rielezione al Quirinale. Tra i temi l'obiettivo di rilanciare il ruolo dell'Italia nell'Ue.

IL PRIMO GIURAMENTO E DISCORSO DI INSEDIAMENTO DI MATTARELLA

CAMPANE, TRICOLORI, LUCCICAR DI SCIABOLE E SALVE DI CANNONE. Sono i segni caratteristici del 'big day', quello del giuramento del presidente della Repubblica. La campana di Montecitorio suona per tutto il tragitto dell'eletto dalla sua residenza romana fino alla Camera dei deputati e, poi, nel momento in cui egli pronuncia il giuramento. In questo stesso momento il cannone del Gianicolo spara 21 salve, l'onore riservato ai capi di Stato. Al suo arrivo a Montecitorio, il presidente eletto riceve gli onori militari da un reparto di Carabinieri in alta uniforme. Da li' si dirige in Aula, ornata con 21 bandiere e drappi rossi. Qui il capo dello Stato rivolge il suo messaggio alla Nazione. Quando esce, da presidente nella pienezza dei poteri, a rendere gli onori sono i Corazzieri Guardie del presidente della Repubblica. Il nuovo Capo dello Stato ascolta l'Inno di Mameli in Piazza Montecitorio, passa in rassegna il reparto d'onore schierato con bandiera e banda. Poi sale sulla Lancia Flaminia 355 decappottabile con il presidente del Consiglio ed il segretario generale del Quirinale per andare a rendere onore all'Altare della Patria e, da li', per raggiungere il Colle, scortato dai Corazzieri a cavallo e dai motociclisti. Giunto al Quirinale riceve gli onori militari e il collare di Gran Croce decorato di gran Cordone, la massima onorificenza della Repubblica. A quel punto, il presidente si trasferisce nel salone dei Corazzieri per un intervento alla presenza dei vertici delle istituzioni e dai leader politici.

In un messaggio di congratulazioni a Sergio Mattarella per la sua rielezione al Quirinale, il presidente russo Vladimir Putin ha detto di avere fiducia in un "ulteriore sviluppo di un dialogo bilaterale costruttivo e una fruttuosa cooperazione in vari settori" fra Italia e Russia. Ciò "soddisferà pienamente gli interessi dei popoli dei nostri Paesi e di tutta l'Europa", ha aggiunto Putin nel messaggio, pubblicato dal sito del Cremlino. "I rapporti italo-russi hanno una storia molto ricca e si basano su buone tradizioni di amicizia e rispetto reciproco", ha sottolineato ancora il presidente russo.