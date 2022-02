Quirinale: Salvini, a c.destra è mancato un pezzo e non ha vinto

(ANSA) - MILANO, 01 FEB - L'elezione del presidente della Repubblica "non ha visto il centrodestra prevalere perché è mancato un pezzo del centrodestra": Matteo Salvini, segretario della Lega, è partito da questo per rispondere a una domanda sul governatore della Liguria Giovanni Toti, leader di Cambiamo! che non ha dato il suo appoggio a Maria Elisabetta Casellati.

"Non metto in discussione sindaci e governatori" ha detto, aggiungendo però che "se uno è governatore, assessore al Bilancio e alla Sanità o è Superman o...." (ANSA).