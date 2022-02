Conte: "Nessuna scissione, mi fido ancora di Letta"

Nessuna scissione, anche se "è evidente che questo è il momento di un chiarimento", dice il leader del M5s Giuseppe Conte, in un'intervista al Fatto Quotidiano in cui ricostruisce i giorni delle trattative fra le forze politiche per l'elezione del presidente della Repubblica.

E "stabiliremo tempi e modi per un confronto trasparente", spiega. All'indirizzo di Di Maio: "dovrà rendere conto di diverse condotte, molto gravi. Ai nostri iscritti e alla nostra comunità". Sul nome di Elisabetta Belloni, sottolinea, c'è stato "un blocco trasversale" ma "mi fido di Letta".