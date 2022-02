Costa, obiettivo estate stop limiti per positivi asintomatici

"L'obiettivo che ci poniamo di raggiungere entro l'Estate è di non limitare le attività anche se si è positivi asintomatici. Dobbiamo arrivare a convivere col virus e ciò significa, appunto, non porre limitazioni alle attività anche se si è positivi asintomatici. E' il traguardo". Così all'ANSA il sottosegretario alla Salute Andrea Costa (Noi con l'Italia). L'obiettivo, ha chiarito, "deve essere arrivare a far sì che i positivi asintomatici possano tornare a fare ogni attività, in un'ottica di convivenza col virus in una situazione di endemia. Per fare ciò è fondamentale proseguire e completare la somministrazione della 3/a dose".