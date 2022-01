Bonino: "Casellati? Io voto Cartabia"

"Casellati per il Colle? Sono d'accordo con chi dice che questa rosa di tre è un paravento, quindi...". È il parere della senatrice di +Europa Emma Bonino, che con ironia ha previsto per la terza votazione "una vittoria della cugina di bianca scheda". "Sento parlare di conclavi a pane acqua e cicoria... È il metodo che è tutto sbagliato, non ci sono candidature pubbliche, manco ci si dovesse candidare a un ruolo infamante, non c'è un dibattito pubblico. La metodologia è carbonara, questo porta a degenerazioni insopportabili - ha aggiunto Bonino arrivando alla Camera-. È l'ora di una donna? Dopo tanti elogi improvvisamente non ce n'è.

Io voto Cartabia, può piacere o non piacere ma è una persona competente, soprattutto sui temi che mi stanno più a cuore, la costituzione, la malagiustizia, queste bazzecole".