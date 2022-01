A Bolzano una panchina gialla per ricordare Giulio Regeni

(ANSA) - BOLZANO, 25 GEN - Una panchina gialla per ricordare Giulio Regeni: il comune di Bolzano aderisce all'iniziativa promossa a livello nazionale da Amnesty International e sostenuta dal consiglio di quartiere Europa-Novacella su proposta del vicepresidente, Luku Kleodjan. Collocata nella piazzetta antistante il Centro Civico Europa-Novacella ed il Teatro Cristallo, la panchina dipinta di giallo acceso, spiega una nota, "ricorda e indica l'importanza dei diritti umani e il pericolo della loro assenza".

Il comune di Bolzano, prosegue la nota, "promuove e sostiene varie iniziative per tenere sempre viva l'attenzione sulla vicenda del giovane ricercatore dell'Università di Cambridge rapito e ucciso a Il Cairo fra il gennaio ed il febbraio 2016 e, in generale, sul tema delle violazioni dei diritti umani. Tra queste lo scorso anno una conferenza online in collaborazione con la famiglia Regeni ed una vetrina nel Passaggio Walther dietro al Municipio allestita con materiale informativo".

L'installazione della panchina è stata inaugurata con una cerimonia durante la quale è stato trasmesso un videomessaggio dei genitori di Giulio Regeni. (ANSA).