Ultimo saluto a Sergio Lepri, alla camera ardente in Campidoglio tanti amici e colleghi

E' aperta dalle 10 alla Sala della Protomoteca in Campidoglio la camera ardente di Sergio Lepri, maestro di giornalismo e storico direttore dell'ANSA scomparso a 102 anni.

Ad attendere il feretro assieme ai tre figli Maria, Paolo e Stefano e tanti tra parenti, amici e colleghi, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Erano presenti anche tutti i vertici dell'ANSA - il presidente Giulio Anselmi, l'amministratore delegato Stefano De Alessandri e il direttore Luigi Contu - e moltissimi dei colleghi che hanno lavorato con lui all'agenzia che ha diretto per 30 anni.

"L'ultimo saluto a Sergio Lepri con la commemorazione in Campidoglio. Roma rende omaggio ad una leggenda del giornalismo, storico direttore dell'agenzia Ansa, che con la sua autorevolezza è stato punto di riferimento per generazioni di professionisti dell'informazione". Lo scrive su Twitter il sindaco di Roma Roberto Gualtieri che in mattinata ha accolto il feretro di Sergio Lepri in Campidoglio, dove è stata aperta la camera ardente presso la Sala della Protomoteca.